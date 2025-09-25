ABD merkezli Axios’a konuşan Zelenskiy, en büyük önceliğinin Rusya ile devam eden savaşı bitirmek olduğunu vurguladı. “Benim hedefim makamı korumak değil, savaşı bitirmek” diyen Zelenskiy, bu hedefe ulaştığında yeniden aday olmayı düşünmediğini ifade etti.

Ukrayna lideri, savaşın bitişiyle birlikte ülkeyi yeni bir döneme taşıyacak bir liderliğin önünün açılması gerektiğini belirtti. Zelenskiy’nin bu açıklaması, Ukrayna’da savaş sonrası siyasi geçiş sürecine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.