Trump, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından yaşanan süreçle ilgili olarak, "Kırım 12 yıl önce oldu. Bu konuda Obama ve Biden ile konuşun, Kırım’ı onlar zamanında silahsız bir şekilde Rusya’ya bıraktılar" dedi. Ayrıca, Kırım konusunun çözülmesi için Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini vurgulayan Trump, Zelenskiy'in barış görüşmelerinde Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, "Biden'ın savaşı, bu Trump'ın savaşı değil. Ben, insanların öldürülmesinin önüne geçmek için buradayım" diyerek, eski başkanların bu konuda aldığı tutumları eleştirdi.

Trump, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Putin'in bu anlaşmayı imzalamasını istiyorum. Ateş etmeyi bırakmasını ve bir barış anlaşmasına varmasını bekliyorum" şeklinde konuştu. Zelenskiy’in barışa yönelik olumlu yaklaşımını da değerlendiren Trump, Ukrayna liderinin durumu anladığını ve bir anlaşma yapma arzusunda olduğunu düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için hızlı ve etkili bir diplomatik çözüm öneriyor ve Putin’in barış anlaşmasına imza atmasını ümit ediyor.