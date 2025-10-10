Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 182 trilyon liraya ulaşırken, yükümlülükler 193 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 22,3 ile yatay seyretti. Önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 5,4’ü oranında net borç alan konumunda olan ekonomi, bu çeyrekte yüzde 2 ile daha sınırlı bir borçlanma pozisyonuna geçti.

Sektörel bazda bakıldığında, hanehalkı ve dış dünya, yurt içindeki diğer sektörlerden alacaklı pozisyonda bulunurken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim diğer sektörlere borçlu durumda. Hanehalkının finansal varlıkları arasında para ve mevduat öne çıkarken, yükümlülüklerin büyük kısmı kredilerden oluşuyor.

Finansal olmayan kuruluşların varlık ve yükümlülükleri içinde ise hisse senedi ve özkaynaklar belirleyici rol oynuyor; varlıkların yüzde 53’ü, yükümlülüklerin yüzde 49’u bu kalemde yer alıyor.

Raporda, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borçluluğunun diğer ülkelere kıyasla düşük seviyede olduğu vurgulanırken, kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı yüzde 92’ye yükseldi. Bu oran, bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir artış gösterdi.

TCMB uzmanları, sektörlerin finansal yapısının genel olarak istikrarlı olduğunu ve borçluluk seviyelerinin kontrollü bir çerçevede kaldığını belirtiyor.