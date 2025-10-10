Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, OVP’nin önceki iki yılın ekonomi politikalarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılması gibi hedefler ön plana çıkarıldı.

Kurul, para, maliye ve gelir politikalarının eşgüdümlü şekilde uygulanacağını, yapısal reformların belirlenen takvime göre hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, ihracat odaklı politikalar ve pazar çeşitlendirme stratejileriyle Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,07’ye ulaştığı aktarıldı. Türk Eximbank’ın sermayesinin artırıldığı, kredi limitlerinin yükseltildiği ve faiz maliyetlerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Toplantıda ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar kapsamında finansman imkânlarının genişletilmesi, işgücü piyasasında olumlu seyrin sürdürülmesi ve genç nüfusun mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleri ele alındı. İşsizlik oranının 28 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkat çekilirken, işgücüne katılımın artırılması ve beceri uyumunun güçlendirilmesi amacıyla reformların sürdürüleceği belirtildi.

Kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve TCMB Başkanı Fatih Karahan katıldı.