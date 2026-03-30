Meteoroloji verilerine göre; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümünde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların özellikle Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması beklenirken; Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Doğu Akdeniz’in doğusunda ise rüzgarın güney yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında batı kıyılarda 3 ila 5 derece artış beklenirken, Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların 5 ila 7 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: 8°C, yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

İstanbul: 11°C, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 18°C, çok bulutlu

Adana: 18°C, yer yer sağanak yağışlı

Antalya: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 15°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 13°C, yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Erzurum: 8°C, karla karışık yağmur ve kar

Diyarbakır: 13°C, sağanak yağışlı

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.