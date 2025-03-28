Bu yeni düzenleme ile yurt dışına çıkarken beyan edilmesi gereken nakit tutarı önemli ölçüde artarken, artık 25 bin TL olan beyan sınırı 185 bin TL'ye yükselmiş oldu. Bu adım, yurt dışına çıkacak vatandaşların daha yüksek miktarda nakit taşımalarına olanak sağlıyor.

Ayrıca, yurt dışında yapılacak türev işlemlerle ilgili yeni düzenlemelere de tebliğde yer verildi. Bu kapsamda, yetkisiz kişilerin kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık etmeleri engellenmeye çalışılacak. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da bu tür işlemlere karşı gerekli tedbirleri alması öngörülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu konuda gerekli bilgi paylaşımını yapacak.

Ayrıca, tebliğle birlikte, yetkisiz kişilere bu tür işlemlere aracılık etme durumunda yaptırımlar uygulanacak ve aykırılıklar Bakanlık’a bildirilecek. Bankaların, vatandaşlar adına döviz ve değerli metallerle ilgili depo hesabı açma faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi. Bu düzenlemeler, hem Türkiye’de hem de yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş, platin ve paladyum depo hesapları açılmasına olanak tanıyacak.

Yeni düzenlemeler, yurt dışı çıkışlarda nakit taşımak isteyen vatandaşlar için önemli bir değişiklik ve finansal işlemlerle ilgili denetimlerin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.