Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanlı çiftçilerin eylemleri kapsamında yalnızca Türkiye sınırındaki geçişlerin değil, Yunanistan–Bulgaristan hattındaki Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bildirildi.

Öncelikli Ürün Taşıyan TIR’lar İçin Girişimler Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı, bozulabilir ve kritik ürün taşıyan araçların geçişine öncelik verilmesi için girişimlerin sürdüğünü belirterek şu bilgiyi paylaştı:

“Frigorifik TIR’larda bulunan balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli temaslar yapılmaktadır.”

Grev 21 Aralık’a Kadar Sürebilir

Edinilen bilgiye göre Yunanistan’daki eylemlerin, ülkenin Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da devam edeceği ve TIR geçişlerinin tamamen durdurulacağı öngörülüyor. Grevin 15–21 Aralık tarihleri arasında yoğun şekilde süreceği tahmin ediliyor.

TIR Sürücülerine Alternatif Güzergâh Uyarısı

Bakanlık, yaşanan aksaklıklar nedeniyle TIR sürücülerinin diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Nakliye akışında aksamaların artmaması için lojistik firmalarından alternatif güzergâh planlaması yapmaları istendi.