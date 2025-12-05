Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif, gelen tepkiler üzerine Meclis gündeminden tamamen çıkarıldı.

Kamuoyundan gelen tepki belirleyici oldu

Kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını içeren düzenleme, kısa süre içerisinde geniş bir kesimden eleştiri aldı. Tartışmaların odağında, zammın kapsamı, bütçeye etkisi ve çalışanlar arasındaki gelir dengesini bozacağı yönündeki görüşler yer aldı.

Edinilen bilgilere göre teklifin yasama sürecinden çekilmesinde, hem siyasi partilerden hem de toplumdan gelen yoğun tepkinin belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Yaklaşık 30 bin çalışanı kapsıyordu

Reddedilen düzenleme yürürlüğe girseydi, farklı bakanlık ve kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 30 bin kişiye yönelik brüt 30 bin TL tutarında ek ödeme yapılacaktı. Düzenleme; genel müdür, daire başkanı, başkan yardımcısı, hukuk müşaviri ve uzman pozisyonundaki personeli kapsıyordu.

Yeni düzenleme olacak mı?

Düzenlemenin gündemden çıkarılması sonrasında, hükümetin ilerleyen dönemde kamu personelinin gelir dengesine yönelik yeni bir çalışma hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.