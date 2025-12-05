Böylece endeks, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 daha düşük gerçekleşirken, Mart 2022’deki tarihi zirvesinin yaklaşık %22 altında kaldı.

Kasım ayında gıda fiyatlarındaki genel düşüşte, süt ürünleri, et, şeker ve bitkisel yağ gruplarında kaydedilen gerilemeler etkili olurken; tahıl fiyatlarındaki artış bu düşüşü sınırlamakta yetersiz kaldı.

Tahıl Fiyatlarında Artış

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Kasım’da %1,8 yükseldi. Bu artışta;

Çin’in ABD’den yapabileceği tahıl alımlarına yönelik beklentiler,

Karadeniz bölgesindeki jeopolitik riskler,

Rusya’da ekim alanlarının daralması

belirleyici oldu.

Pirinç fiyatları ise küresel rekolte artışı ve zayıf talep nedeniyle %1,5 geriledi.

Bitkisel Yağ Fiyatlarında Beş Ayın En Düşük Seviyesi

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Kasım ayında %2,6 düşerek son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Malezya’da yüksek palmiye yağı üretimi, ayçiçek ve kanola yağında iyileşen arz görünümü ile ham petrol fiyatlarındaki düşüş, endeksteki gerilemenin temel sebepleri arasında yer aldı.

Et Fiyatlarında Sınırlı Düşüş

Küresel et fiyatları %0,8 gerileyerek düşüş trendini sürdürdü. Tavuk ve domuz eti fiyatlarındaki zayıf seyir, Kasım ayındaki düşüşe yön verdi. Ayrıca:

Çin’in HPAI kaynaklı ithalat kısıtlamalarını kaldırması,

ABD’nin sığır eti ithalatında tarife indirimi uygulaması

piyasalarda aşağı yönlü baskıyı destekledi.

Süt Ürünlerinde Beş Aylık Gerileme

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Kasım’da %3,1 düşerek üst üste beşinci ayında da gerilemiş oldu. Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda’da artan üretim ile Asya’dan gelen talebin zayıf kalması fiyatları baskılayan temel unsurlar olarak öne çıktı.

Şeker Fiyatları 5 Yılın En Düşük Seviyesinde

Kasım ayında şeker fiyatları %5,9 gerileyerek Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Brezilya, Hindistan ve Tayland’dan gelen güçlü üretim tahminleri, küresel arzın bol olacağı beklentisini artırarak fiyatlarda sert düşüşe yol açtı.

Küresel Gıda Fiyatlarında Deniz Seviyesinde Sakinlik

FAO’nun son raporu, küresel gıda piyasalarında arz yönlü gelişmelerin fiyatları aşağı çekmeye devam ettiğini gösteriyor. Tahıl fiyatlarındaki yükseliş ise şimdilik genel düşüş eğilimini tersine çevirmeye yetmiyor.