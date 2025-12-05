Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 5 milyar 733 milyon dolardan 7 milyar 445 milyon dolara yükseldi. Böylece henüz yıl tamamlanmadan yıllık bazdaki en yüksek savunma ve havacılık ihracat rakamı aşılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sektörün sergilediği performansı “tarihi bir başarı” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel ölçekte rekabet gücünü her geçen gün artırdığını söyledi.

Kasım Ayında Yüzde 22’lik Artış

Savunma ve havacılık ihracatı kasım ayında da güçlü ivmesini korudu. Geçen yılın aynı ayında 613,7 milyon dolar olan ihracat, bu yıl yüzde 22 yükselerek 747 milyon dolara ulaştı. Bu artış, sektörün yıl geneline yayılan istikrarlı yükselişinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

“Her Ay Yeni Bir Başarı Hikâyesi Yazıyoruz”

Başkan Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Yalnızca 11 ayda elde edilen bu rakam, tüm zamanların yıllık ihracat istatistiklerini geride bırakmıştır. Bu performansla sektörümüz yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini pekiştirmiş, ihracat hacmini genişletmiştir.”

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen uluslararası iş birliği adımlarının, Türk savunma sanayii şirketlerinin dünya çapında daha geniş bir coğrafyaya açılmasına imkân sağladığını da vurguladı.

Hedef: Daha Fazla Firma, Daha Güçlü Küresel Entegrasyon

SSB Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık alanında ihracat yapan firma sayısını artırmayı, KOBİ’leri küresel tedarik zincirlerine entegre etmeyi ve sürdürülebilir, yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Başarıda payı olan tüm şirketlere ve sektör paydaşlarına teşekkür eden Görgün, Türkiye’nin savunma sanayiinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.