Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, İstanbul için sıkça gündeme getirilen büyük deprem beklentisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve riskli bölgeyi harita üzerinde tek tek işaretledi.

“Adalar Fayı kırılacak” söylemine karşı çıktı

Üşümezsoy, kamuoyunda yaygın şekilde dile getirilen Adalar Fayı’nın kırılacağı iddiasına net bir dille karşı çıktı. Yalova–Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına dikkat çeken bilim insanı, burada fiziksel olarak bir fay bulunduğunu ancak büyük bir depremi tetikleyecek enerji birikiminin olmadığını vurguladı.

“Enerji yoksa deprem olmaz”

Uzman isim, bölgedeki durumda belirleyici olan unsurun fayın boyu değil, enerjisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“99 depreminden sonra Yalova–Esenköy–Çınarcık hattında stres birikimi olduğu söylendi. Ama ben orada birikmiş enerji olmadığını söylüyorum. 1894 depremi bu enerjiyi zaten tüketti.”

Üşümezsoy’a göre bu hattın üretebileceği maksimum büyüklük teknik olarak 6.5 olsa da, gerekli enerji yoksa bu da mümkün değil.

“Marmara'da kırılacak hat kalmadı”

Açıklamalarında Marmara Denizi’nin fay geçmişine de değinen Üşümezsoy, bölgedeki ana segmentlerin tarihsel süreçte sırayla kırıldığını hatırlattı:

1912 : Saros’a kadar uzanan hat

1894 : İstanbul—Marmara segmenti

1999 : Yalova–Çınarcık–Esenköy hattı

2019 & 2024: Silivri açıklarındaki segmentler

Bu kırılmaların ardından bölgede yalnızca Silivri–Büyükçekmece arasında küçük bir aktif segment kaldığını belirten Üşümezsoy, onun da kırıldığını söyledi.

“Kırılan bir fay tekrar kırılmaz. Marmara’da artık büyük bir deprem üretecek hat yok.”

İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

Bilim insanının yorumuna göre İstanbul’un geniş bir bölümü için büyük deprem riski bulunmuyor. Üşümezsoy, yıllardır uyardığı küçük segmentin de kırılmasıyla birlikte Marmara'nın genelinde büyük bir tehdit kalmadığını savunuyor.

“Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattında aktif fay yok”

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen batı İstanbul’daki fay iddialarına da değinen Üşümezsoy, bu hattın “ölü fay” olduğunu belirterek aktif bir deprem potansiyeli taşımadığını ifade etti.

İznik Gölü çevresinde tehlike var mı?

Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretiyle yeniden gündeme gelen İznik Gölü çevresindeki faylar için de konuşan Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin yükselme ve çökme süreçlerinden kaynaklandığını, ancak kabul gören bazı teorilerin yanlış aktarıldığını söyledi. Fay hattının gölün hemen kıyısından geçtiğini belirten Üşümezsoy, bölge için abartılı risk tahminlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.