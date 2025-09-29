Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İzzet Yılmaz, 2022 yılında 338 hak sahibi ile yüzde 100 mutabakata varıldığını hatırlatarak bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Bakanlığımızca 48 ay boyunca hak sahiplerine ve hissedarlara toplam 17 milyon 540 bin 200 lira kira yardımı yapıldı. Projemiz 53 bin 360 metrekare inşaat alanı üzerinde 14 bloktan oluşuyor. 2 blok 92 metrekarelik 2+1, 3 blok 121 metrekarelik 3+1 ve 9 blok 139 metrekarelik 3+1 daireler şeklinde tasarlandı. Toplamda 301 konut, 22 iş yeri ve 190 araçlık otopark bulunuyor. Bugün itibarıyla 184 konut ve 9 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken, kalan 117 konut ve 13 iş yeri ilerleyen dönemde satışa çıkarılacak” dedi.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Anahtarlarını alıp evlerine kavuşacak hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.