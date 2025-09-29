Sürücüler, hafta başında pompaya yansıyan son fiyatları merak ediyor. 29 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.

İstanbul’da Benzin 53 TL’yi Aştı

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 53,15 TL, motorin 54,44 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise fiyatlar birkaç kuruş daha düşük. Benzin 52,99 TL, motorin 54,30 TL, LPG ise 25,88 TL seviyesinde.

Ankara ve İzmir’de Motorin Daha Pahalı

Başkent Ankara’da pompa fiyatları İstanbul’un biraz üzerinde. Benzin 53,98 TL, motorin 55,43 TL, LPG ise 26,40 TL’den satılıyor.

İzmir’de ise benzin 54,31 TL ile en yüksek seviyede bulunuyor. Motorin 55,75 TL, LPG ise 26,33 TL’den işlem görüyor.

Zam veya İndirim Var mı?

29 Eylül 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Fiyatlar son güncellemelerin ardından sabit kaldı.

Not: Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak kısa sürede yeniden güncellenebilir. Sürücülerin pompa fiyatlarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.