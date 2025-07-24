An-24 tipi uçak, Amur bölgesindeki Blagoveşçensk şehrinden Tynda’ya gitmek üzere sabah saatlerinde havalanmıştı. Ancak Tynda Havalimanı’na yaklaşırken yer kontrol kulesiyle temasa geçmeyen uçak, radarlardan kayboldu. Uçakta 5’i çocuk olmak üzere toplam 43 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Amur Bölge Valisi Vasiliy Orlov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Acil servislerden alınan bilgilere göre, Blagoveşçensk’ten Tynda’ya seyahat eden An-24 tipi yolcu uçağıyla temas kesildi. Uçağın bulunması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, uçağın Habarovsk - Blagoveşçensk - Tynda güzergahında seyrederken herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini bildirdi. Yetkililer, dağlık ve ormanlık bölgelerden geçen uçuş rotası nedeniyle arama çalışmalarının zorlu şartlar altında sürdüğünü kaydetti.

Şu ana kadar uçağın konumuna dair kesin bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Arama faaliyetlerine havadan ve karadan ekiplerin katıldığı öğrenildi.