Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan kapısı olan Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda, ihracat yüklerini teslim etmek için yola çıkan tırlar bir kez daha uzun bekleyişlere maruz kaldı.

Gürcistan tarafında kar kalınlığının 1 metreyi bulması nedeniyle tır geçişlerinde büyük aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve ağır kış koşulları nedeniyle yolların kapanması, geçişlerin neredeyse tamamen durmasına sebep oldu. Bunun sonucunda Sarp Sınır Kapısı’nda bekleyen tırlar, Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Trafikte Aksamalar ve Şoförlerin Mağduriyeti

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu park eden tırlar, trafikte aksamalara yol açarken, sürücüler günlerdir beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Geçişlerde yaşanan gecikmelerin işlerini aksattığını vurgulayan tır sürücüleri, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Bekleme sürelerinin 5 ile 7 gün arasında değiştiğini belirten sürücüler, bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Tır sürücüsü Yiğit Ayaydın, yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak, "Beş yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Şu an Arhavi-Hopa arasında yol kenarına tırımızı park ettik, dört gündür sıra bekliyoruz. Kapının kapalı olduğunu söylüyorlar. Ne zaman açılacağı belli değil. Beş-altı gündür bekleyen arkadaşlarımız var. Sarp Sınır Kapısı’nda sürekli mağdur oluyoruz. Yazın sistem güncellemesi nedeniyle, kışın ise kar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Hataylı tır şoförü Mehmet Balçık ise dört gündür sıra beklediğini belirterek, "Kar nedeniyle yolların kapalı olduğundan dolayı bekliyoruz. Tahminen 1 metreyi bulduğunu söylüyorlar. Beklemekteyiz. Yarın ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

Geri Dönmek İsteyen Tır Sürücüleri de Mağdur

Öte yandan Gürcistan’dan Türkiye’ye dönmek isteyen tır sürücülerinin de günlerdir sınır kapısında beklediği öğrenildi. Şoförler, sınır kapısındaki uzun bekleyişin sadece ihracatçılar için değil, dönüş yapan araçlar için de büyük bir mağduriyet yarattığını vurguladı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sınır kapısındaki yoğunluğun bir süre daha süreceği tahmin ediliyor.