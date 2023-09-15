Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde “polise itaatsizlik” suçlamasıyla 2’inci kez gözaltına alındı. Malmö Limanı’nda petrol taşımacılığına yönelik protestoya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada, “Gösteri izni yoktu ve araç trafiği engelleniyordu” ifadeleri kullanılırken, Thunberg’in polisin “dağılın” emrine uymadığı belirtildi.

İsveçli aktivistin 2’inci kez “polise itaatsizlikten” suçlu bulunması durumunda daha sert bir cezayla karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor. Thunberg’ün duruşmasının 27 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Çevre aktivisti Greta Thunberg, 19 Haziran’da Malmö Limanı’nda protestolara katılmış ve polis tarafından gözaltına alınarak “polise itaatsizlikle” suçlanmıştı. İsveçli aktiviste 24 Temmuz’daki mahkemede 240 dolar para cezası verilmişti.