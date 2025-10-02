Liderler Zirvesi TBMM’de

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un verdiği resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman da törende yer aldı.

Ancak asıl dikkat çeken an, AK Parti’den ayrılarak kendi siyasi yollarını çizen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana fotoğraf vermesi oldu. Zirvede, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da Erdoğan’ın yanında oturdu.

Erdoğan’dan özel çağrı

Gazeteci Hilal Köylü’nün kulislerden aktardığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda dolaşarak tüm katılımcıları selamladıktan sonra Davutoğlu ve Babacan’ı yanına çağırdı. Üç isim bir süre sohbet ettikten sonra toplu fotoğrafta yan yana poz verdi.

DEM Parti’ye özel ziyaret

Öte yandan Erdoğan, toplantı sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ı ilk başta fark etmeyerek ellerini sıkmadı. Bu durumun ardından Hatimoğulları, “Gün içinde gerekli açıklama yapıldı, üzgün olduklarını belirttiler” açıklamasını yaptı. Erdoğan kısa süre sonra masayı ziyaret ederek Hatimoğulları ve Bakırhan ile tokalaştı ve “Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu” dedi.

Siyasi anlamı büyük

AK Parti’den ayrılan Davutoğlu ve Babacan’ın yıllar sonra Erdoğan’la aynı karede yer alması, siyaset kulislerinde uzun süre konuşulacak bir kare olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu buluşmanın Türkiye siyasetinde geçmişteki kırgınlıkların kısa süreli de olsa bir kenara bırakıldığı nadir anlardan biri olduğunu belirtiyor.