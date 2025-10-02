Alınan bilgilere göre, Oba Makarnacılık yönetim kurulu 30 Eylül 2025’te gerçekleştirdiği toplantıda satış kararını onayladı. Varlık Devir Sözleşmesi ise 1 Ekim’de imzalandı. İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” çerçevesinde yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmuyor.

1948 yılında Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektöründe dünya çapında tanınan bir marka. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla büyük başarı elde etti. Bugün Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesisleri bulunan Nissin Foods, ürünlerini 80’den fazla ülkede satıyor.

Hazır noodle’ın yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda üretiminde de faaliyet gösteren Nissin Foods, son dönemde çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.