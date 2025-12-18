Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği KASAD, 2025 yılının son toplantısını KASAD üyesi Heidelberg Türkiye’nin ev sahipliğinde 17 Aralık 2025 tarihinde Swissotel The Bosphorus – Asuka Salonu’nda gerçekleştirdi. Basım ve karton ambalaj sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, sektördeki güncel gelişmeler, pazar trendleri ve ileri baskı teknolojileri ele alındı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, sektör için önemli bir yılın geride bırakıldığını belirterek, 2026 yılında da aynı kararlılık ve iş birliğiyle yola devam edileceğini vurguladı. Ayrıca bu tür buluşmaların sektörün ortak vizyonunu güçlendirdiğine dikkat çekti.

175 yıldır faaliyet gösteren Heidelberger Druckmaschinen AG’nin Türkiye Ülke Müdürlüğü olarak hizmet veren Heidelberg Türkiye, Türkiye’deki 25. yılını da karton ambalaj sektörünü bir araya getirerek yılın son KASAD tanıtım toplantısına ev sahipliği yaparak kutladı. Türkiye genelinde 45’i aşkın teknik servis personeli dâhil toplam 70 çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, Prinect yazılımları ile baskı öncesi, ofset baskı ve baskı sonrası süreçleri kapsayan uçtan uca çözümler sunuyor.

Etkinlikte konuşan Heidelberg Türkiye Genel Müdürü Selkut Engin, KASAD’a teşekkür ederek bu buluşma ile Heidelberg Türkiye’nin 25. yılında tanıtımına vesile olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engin, konuşmasında Heidelberg’in dünden bugüne uzanan 175 yıllık tarihini aktarırken, bu kapsamda Almanya’daki demo merkezinin “Baskının Evi” konseptiyle yeniden inşa edildiğini belirtti. Heidelberg’in bugün dünya genelinde 170 ülkede, 3.500’ü sahada çalışan kadrosu ve 4 büyük lojistik merkezi ile faaliyet gösterdiğini aktardı.

Sunumda baskı teknolojilerine genel bir bakış sunulurken, dünya genelindeki yıllık baskı üretim hacmi değerlendirildi. Karton ambalaj tarafının, geri dönüşüm avantajı sayesinde pozitif bir ayrıcalık sunduğu vurgulandı. Engin ayrıca pazar trendlerini global, tüketici odaklı ve çevresel başlıklar altında ele aldı.

Ambalaj baskı sektörünün karşılaştığı başlıca zorluklar arasında maliyet baskısı, nitelikli personel eksikliği ve sürdürülebilirlik alanında artan talepler öne çıktı. Heidelberg’in dünya çapında 11.000’den fazla makineyle sürekli iletişim hâlinde olduğunu belirten Engin, şirketin bu verilerle süreçlerini sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Şirketin 175 yıllık tarihinin kutlandığı 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve organizasyonlar kapsamında Çin fabrika ziyareti, Avrasya Ambalaj Fuarı ve BASEV Almanya organizasyonu paylaşıldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Heidelberg’in Almanya Wiesloch’ta bulunan Baskının Evi demo merkezine canlı bağlantı ile gerçekleştirilen baskı gösterisi oldu. Canlı yayında makinelerin teknik özellikleri detaylı şekilde aktarıldı. Heidelberg’in enerji verimliliği yüksek ve dünyada en çok tercih edilen modelleri olan Speedmaster CX 104 ve Speedmaster XL 106 hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca klişe makinelerinin baskı sürecindeki rolü ve uygulamalı kullanımı da katılımcılar tarafından yakından izlendi.

Program sonunda Selkut Engin’e sektör temsilcileri tarafından sorular yöneltilirken, etkinlik Sabrosa Restaurant’ta düzenlenen akşam yemeği ile sona erdi. Toplantı, sektör profesyonelleri için güçlü bir iletişim ve iş birliği platformu sundu.