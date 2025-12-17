Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasındaki Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla OYAK Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle imza altına alındı. Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da yer aldı.

Somali Balıkçılığı Tek Merkezden Yönetilecek

İmzalanan anlaşma ile Somali karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde yürütülen tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması, izlenmesi ve düzenlenmesi hedefleniyor. Deniz kaynaklarının korunmasını esas alan modelle, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

SOMTURK Şirketi Faaliyete Başladı

Anlaşma kapsamında OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık 2025’te Somali’de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı’na destek vererek, ülkenin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerini yürütecek.

Türk Balıkçılık Sektörüne Somali Sularına Erişim

Stratejik iş birliği, Somali’nin zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlarken, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en verimli balık rezervlerinden biri olarak gösterilen Somali sularına erişim imkânı sunacak.

OYAK’ın Sürdürülebilir Gelir Hedeflerine Katkı

Anlaşma ile iki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenirken, OYAK açısından da sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen yeni bir gelir modeli oluşturulması öngörülüyor. Balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesiyle istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve oluşacak katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması amaçlanıyor.