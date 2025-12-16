2026’daki Önemli Yıldönümleri

23 Ocak 1951 (75 yıl önce): Béla Barényi’nin güvenlik gövdesi için patent başvurusu. Seri üretim prömiyeri 1959 yılında “Heckflosse” W 111 sedanlarında gerçekleşti.

27 Ocak 1976 (50 yıl önce): Mercedes-Benz 123 Serisi’nin tanıtımı. Kısa süre sonra T-Model ve Coupe ile portföy tamamlandı.

29 Ocak 1886 (140 yıl önce): Carl Benz, üç tekerlekli “benzinli motorla çalışan aracı” için patent başvurusunda bulundu. Bu tarih otomobilin doğuşu olarak kabul ediliyor.

3–8 Şubat 1986 (40 yıl önce): Mercedes-Benz, ASR ve ASD sürüş destek sistemlerini ve otomatik devreye giren 4MATIC’i Finlandiya’da tanıttı.

8 Mart 1886 (140 yıl önce): Gottlieb Daimler bir at arabası sipariş ederek bu aracı hızlı çalışan içten yanmalı motoruyla ilk dört tekerlekli otomobile dönüştürdü.

25–29 Mart 1901 (125 yıl önce): Nice'te haftanın yıldızı Mercedes 35 hp oldu. Fransa Otomobil Kulübü Genel Sekreteri, "Mercedes çağına girdik" diyerek durumu özetledi.

19–29 Nisan 1951 (75 yıl önce): IAA fuarında ilk kez Mercedes-Benz 300 (W 186) makam aracı modeli ve S-Serisi'nin öncüsü olan Mercedes-Benz 220 (W 187) modelinin prömiyeri gerçekleştirildi.

19 Mayıs 2006 (20 yıl önce): Untertürkheim fabrikasının yakınında Mercedes-Benz Müzesi açıldı. O tarihten bu yana markanın uluslararası ölçekte büyük ilgi gören merkezi oldu.

25 Nisan – 5 Mayıs 1996 (30 yıl önce): Mercedes-Benz SLK (R 170), Torino Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Çelikten üretilen Variodach tavanıyla roadster segmentinde yeni bir pazar yarattı.

12–15 Haziran 1976 (50 yıl önce): C 111-II D, Nardò’da üç dünya rekoru ve 16 segment rekoru kırdı. Aynı pistte 2025 yılında Concept AMG GT XX de dünya rekoruna imza attı.

28–29 Haziran 1926 (100 yıl önce): Benz & Cie. ile Daimler-Motoren-Gesellschaft birleşerek dönemin Daimler-Benz AG’sini kurdu. Mercedes-Benz markası doğdu.

30 Haziran 1996 (30 yıl önce): Mercedes-Benz C 36 AMG, Magny-Cours’ta markanın Formula 1’deki ilk resmi Güvenlik Aracı oldu. O tarihten bu yana bu görevini kesintisiz sürdürüyor.

31 Temmuz 2001 (25 yıl önce): Mercedes-Benz SL R 230 serisi, Hamburg Deichtorhallen’de dünya prömiyerini yaptı. Roadster, birçok yenilikle donatıldı.

18 Ağustos 1896 (130 yıl önce): Gottlieb Daimler, dünyanın ilk motorlu kamyonunu tanıttı. İlk araç Londra’daki British Motor Syndicate’e satıldı.

24 Ağustos 1986 (40 yıl önce): Sauber-Mercedes C8 Grup C yarış otomobili, Nürburgring’de ilk zaferini kazandı. Bu başarı, markanın motor sporlarına dönüşüne hız kazandırdı.

12 Eylül 1926 (100 yıl önce): Solitude Yarışı’nda yarış direktörü Alfred Neubauer, sinyal sistemini ilk kez sürücülerle iletişim kurmak için kullandı.

14 Ekim 1951 (75 yıl önce): Sportif ve lüks 300 S (W 188), Paris Otomobil Fuarı’nda Type 300’ün (W 186) iki kapılı versiyonu olarak Coupe, Cabriolet A ve Roadster gövdeleriyle tanıtıldı. Döneminin en hızlı Alman seri üretim otomobiliydi.

9 Ekim 1946 (80 yıl önce): Unimog prototipinin test süreci başladı. Daimler-Benz AG’nin eski mühendisleri, tarım için ‘Universal-Motorgerät’i (çok amaçlı motorlu araç) geliştiriyor. Unimog, 1949’dan itibaren önce Boehringer’de, 1951’den itibaren ise Mercedes-Benz’in Gaggenau fabrikasında üretildi.

15 Ekim 2006 (20 yıl önce): Bernd Schneider, Le Mans yarışında DTM'de beşinci şampiyonluğunu elde etti. Böylece bugünün marka elçisi, rekor şampiyonu oldu.

5 Aralık 1896 (130 yıl önce): Benz & Cie., dünyanın ilk hafif ticari aracı olan "teslimat kamyonetini" piyasaya sürdü. "Velociped" olarak adlandırılan bu aracın yük bölmeli seçeneği de bulunuyordu.