Ticaret Bakanlığı tarafından paslanmaz çelik ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturmasında ilk aşama tamamlandı. Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen bilgilendirme yazısında, ülkelere göre değişmekle birlikte paslanmaz çelik ithalatında yüzde 12’ye varan oranlarda anti-damping uygulamasının gündemde olduğu ifade edildi.

Soruşturma sürecinde nihai karar henüz açıklanmazken, ilgili tarafların görüş ve itirazlarını iletmesinin ardından nihai kararın 15 gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Süreç Sektör Tarafından Yakından İzleniyor

Paslanmaz çelik, ev ve mutfak eşyalarından beyaz eşyaya, endüstriyel mutfak ekipmanlarından makine imalatına kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle soruşturma süreci, sektörde faaliyet gösteren firmalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.

Sektör temsilcileri, anti-damping uygulamasının olası etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, karar sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin önem taşıdığını vurguluyor.

Posco Assan’ın Başvurusu ile Başlayan Soruşturma

Anti-damping soruşturması, Kibar Holding ortaklığındaki Posco Assan’ın başvurusu üzerine başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı, yürütülen teknik incelemeler ve analizler doğrultusunda soruşturmanın ilk etabını tamamladı.

Bu aşamada gönderilen yazıda yer alan oranlar, ön değerlendirme niteliği taşırken, sürecin nihai sonucunun savunmaların ardından şekilleneceği belirtiliyor.