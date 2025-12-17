Pandastic Studio CEO’su Semih Gürsoy ve Ajans Başkanı Okan Gider, parti başlamadan önce şirketin başarı hikayesi, büyüme istatistikleri, yatırım planları ve hedeflerinden de kısaca bahsetti.

Üç yıl önce sektöre Pazarlama, İletişim, Marka, E-Ticaret ve Etkinlik ajansı olarak giriş yapan Pandastic Studio’nun bu sene ciro bazlı büyümede iş hacmini 3 katına, sermayede ise 10 katına çıktığını ve organizasyonel gelişimi anlatan Pandastic Studio CEO’su Semih Gürsoy, “Finansal tablolar bir şirketin kas gücü ise insan kaynağı da ruhudur. 24 kişi başladığımız yılı, 45 kişilik dev bir ekiple kapatıyoruz. Yani insan kaynağımızda da yüzde 90’a yakın bir büyüme gerçekleştirdik. Fakat biz büyürken sadece kalabalıklaşmıyoruz. Bunun en güzel kanıtı da aldığımız ödüller oldu. Happy Place to Work Türkiye tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri 2025 listesinde, sektördeki onca dev arasından sıyrılarak ‘Türkiye'nin En Mutlu Ajansı’ seçildik. Sektörde tükenmişlik konuşulurken biz, ‘mutluluğu’ konuşuyoruz. Bizi ayıran asıl süper gücümüz de bu. Bu başarı hikayesi sadece Türkiye’de kalmayacak. 2026 vizyonumuzda rotamızı Amsterdam’a çevirdik. Hedefimiz, orada kuracağımız yapı üzerinden Avrupa ve MENA bölgesine hizmet ihraç eden global bir oyuncu olmak” diyerek teşekkürlerini sundu.

Pandastic Studio Ajans Başkanı Okan Gider ise kısa bir zaman içerisinde 81 markalık dev bir portföye ulaştıklarından ve bu sebeple de sürekli kendilerini geliştirmek ve daha büyük hedeflere ulaşmak için çok çabaladıklarından bahsetti. Gider, “Bu yıl ekip olarak herkesin ustalaştığı, sorumluluk aldığı, kendi kararını güvenle uyguladığı bir yıl oldu. Birçok markamızda bu yıl çift haneli büyüme sağladık. E-ticaret tarafında bazı markalarda yıllık satış rekorları kırdık. Gelecek yıldan beklentilerimizi belirledik; tüm departmanlarımıza birer büyük ödül hedefi koyduk.” dedi.

Pandaversary ‘26 Party’de; deneyim sponsoru TVekstra, etkinlik sponsoru Ultra Turizm, teknoloji sponsoru Poli Dijital, stratejik iş ortağı Value Venture&Partners, içerik sponsorları Codemodeon ve Quiz Mode On, 3D içerik sponsoru Badger House, dekorasyon sponsoru Ateşneon, destek sponsoru Casari Artisan Cheese ve sahne performansları sponsoru Arzu İlhan Performing Arts & Event eşliğinde davetliler yeni yılı coşkuyla kutladı.