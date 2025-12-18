EASA onaylı Türkiye’nin ilk ve tek havacılık verisi üreticisi olan KEYVAN Havacılık; savunma sanayiinde, yerli hava araçlarında ve kritik operasyonlarda yüksek doğruluk, izlenebilirlik ve güvenilirlik sağlayan veri çözümleri sunuyor. KAAN’ın uçuş güvenliği ve operasyonel başarısında rol alan bu veriler, Türkiye’nin havacılıkta dışa bağımlılığını azaltan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, havacılık ve savunma teknolojilerinde doğru ve yerli verinin en az platform kadar kritik olduğuna dikkat çekerken, KEYVAN’ın sağladığı çözümler Türkiye’nin gökyüzündeki bağımsızlığını güçlendiriyor.