Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 29,01 TL'den, Euro 32,14 TL'den, Sterlin 37,75 TL'den, Japon Yeni ise 20,46 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 29,21 TL'den, Euro 32,29 TL'den, Sterlin 37,23 TL'den, Japon Yeni ise 20,58 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 53 Dolar'dan, Gram altın 1.922 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 266 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 426 TL'den, Gram Gümüş ise 22,68 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 68 Dolar'dan, Gram altın 1.941 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 277 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 470 TL'den, Gram Gümüş ise 23,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yılın son ayında hızla yükselişe geçen kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 43 bin 289 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 285 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 79,93 Dolar'dan işlem görüyor.