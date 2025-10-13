Buna göre, 2025 yılının ilk 8 ayında Türkiye’ye toplam 10,6 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Ağustos ayında tek başına 1,8 milyar dolarlık yatırım kaydedilirken, bu dönemdeki yatırım sermayesinin 1,5 milyar doları yeni yatırım olarak Türkiye’ye geldi. Ayrıca 202 milyon dolar yabancılara gayrimenkul satışı, 137 milyon dolar da borçlanma araçları yoluyla gerçekleşti. Aynı ayda 90 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ise toplamı aşağı yönlü etkiledi.

En büyük pay bilgi ve iletişim sektöründe

YASED’in verilerine göre, Ağustos ayında bilgi ve iletişim sektörü tek başına 1 milyar dolarlık yatırım alarak toplam girişin yüzde 69’unu oluşturdu. Onu toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 10 payla izledi.

Yılın ilk 8 ayında yatırım çeken sektörler sırasıyla:

Toptan ve perakende ticaret: 2,5 milyar dolar

Bilgi ve iletişim: 1,2 milyar dolar

Gıda imalatı: 1,2 milyar dolar

Lüksemburg ilk sırada

Ülke bazında bakıldığında, Ağustos ayında yatırımların yüzde 71’i Lüksemburg kaynaklı oldu. Hollanda yüzde 14, İsviçre, Azerbaycan ve İrlanda ise yüzde 2’şer pay aldı.

2025’in ilk 8 ayında Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkeler ise:

Hollanda – 2,5 milyar dolar Kazakistan – 1,1 milyar dolar Lüksemburg – 1,1 milyar dolar

2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yatırım miktarı 284 milyar doları aştı.

Küresel yatırım trendi: Dijital mega projeler öne çıkıyor

YASED’in analizine göre, 2025’in ilk yarısında küresel düzeyde açıklanan sıfırdan yatırım (greenfield) projelerinin toplam değeri 700 milyar doları geçti. Bu rakam, 2003’ten bu yana sadece üçüncü kez aşıldı.

Dünya genelinde 7.400 yeni proje duyurulurken, her biri 1 milyar doların üzerinde olan 62 mega proje, toplam yatırımların üçte birini oluşturdu. Özellikle veri merkezleri ve yarı iletken alanlarında yapılan 24 büyük yatırımın toplam değeri 300 milyar doları buldu.

Yapay zekâ ve bulut bilişim sistemleri nedeniyle artan enerji talebine rağmen, yenilenebilir enerji yatırımları gerileme gösterdi. 2024’ün ilk yarısında 147 milyar dolar olan bu alandaki yatırımlar, 2025’in aynı döneminde 83 milyar dolara düştü.