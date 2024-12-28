Yılbaşı dönemi, çoğu kişi için bir yılın bitişiyle birlikte yeni bir yılın başlangıcını bildirir. Onma Psikoloji'den Psikolog Buse Şimşek, yılbaşı filmlerinin bazı eksik duyguları ortaya çıkartabileceğini vurguladı.



"Bireyler için, daha çok teselli veya kaçış alanı sunabilir"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Psikolog Şimşek, “Sıcak aile ortamı, insanlarla bağ kurmak, affetmek, affedilmek, kişisel değişimler ve başlangıçlar yılbaşı filmlerinde görmeye alışık olduğumuz temalardır. Bu temalar, kişinin iç dünyasında güven, aidiyet ve umut gibi pozitif duyguların canlanmasına yol açabilirken duygusal açıdan zorlu bir yıl geçiren bireyler için, daha çok teselli veya kaçış alanı sunabilir” dedi.



“Nostalji, duygusal olarak bizi rahatlatan bir araç görevi görür”

Yılbaşı filmlerinin hayal kurmayı da geliştirebileceğini vurgulayan Şimşek, daha sonra şunları söyledi:

“Yılbaşı filmleri genellikle masalsı ve mutlu sonla biter. Bu da, bizde “her şeyin çok güzel olabileceği” mesajını pekiştirir. Mutlu son ile biten filmler izlemek, beynimizdeki dopamin seviyesini arttırırken daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. Özellikle de 'Yeni yıl, yeni başlangıç' fikrine yoğunlaşan filmler, bize değişimin mümkün olduğunu hatırlatır. Ailece izlenen filmler ya da arkadaşlarla yapılan film geceleri, kişide nostaljik bir etki oluşturabilir. Bu da kişide çocukluk hatırlarını çağrıştırır. Nostalji, duygusal olarak bizi rahatlatan bir araç görevi görür. Nostalji sağlayan bu tür hatıralar daha güvende hissetmemizi ve pozitif duygulara odaklanmamızı sağlar.”



“Yılbaşı filmleri herkes için pozitif bir etki oluşturmaz”

Filmlerin negatif etkilerinin de olabileceğine dikkat çeken Onma Psikoloji'den Psikolog Buse Şimşek, “Elbette, yılbaşı filmleri herkes için pozitif bir etki oluşturmaz. Özellikle yalnızlık hissi yaşayan kişiler için bu filmler, var olan yetersizlik ve eksiklik duygusunu tetikleyebilir. Filmlerde gördüğümüz 'mükemmel yılbaşı' senaryoları, gerçek hayatın kaotik ve eksik yanlarıyla karşılaştırdığımızda hayal kırıklığı oluşturabilir. İşte bu noktada kişinin kendini bu tür ideallerle kıyaslamaması önemlidir” dedi.

Öte yandan Psikolog Şimşek, “Yılbaşı dönemi geldiğinde televizyonlarda da sıkça rastladığımız yılbaşı filmleri, iyi hissetme, umut etme ve bağ kurma gibi duyguları harekete geçirerek üzerimizde psikolojik anlamda destekleyici bir rol oynayabilir. Bu yüzden, bu tür filmleri 'ilham kaynağı' olarak görmeliyiz ve gerçek hayatta yapılabilecek küçük ama anlamlı değişimlere kapı aralamalıyız. Bu yılbaşında, sıcak bir battaniye altında sevdiğiniz bir filmle kendinize biraz huzur ve keyif hediye edin. Unutmayın, her yeni yıl yeni bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.