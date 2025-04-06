CHP, 21. Olağanüstü Kurultayını topladı ve bu süreçte, delegelerin büyük bir katılımı sağlandı. Toplamda 1323 delegeden 1278'i oy kullandı, ve Özgür Özel, 1171 oy alarak bir kez daha genel başkanlık görevine seçildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı.

Kurultayda, Özel'in belirlediği Parti Meclisi (PM) listesi de dikkat çekti. Özellikle, ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının arkasındaki isim olan ve tutuklu bulunan Berkay Gezgin'in bu listeye dahil olduğu görüldü. Özel'in anahtar listesindeki bu gelişme, parti içindeki önemli değişimleri ve geleceğe dönük vizyonu işaret ediyor.