Federasyon, pazar günü zorunlu kapanma uygulamasına yönelik herhangi bir karar ya da görüş birliği bulunmadığını vurguladı.

“Zincir marketlerin pazar günü kapatılması yönünde kararımız yok”

TAMPF’ten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda yüzde 90’ın üzerinde bir bölümünü temsil eden çatı kuruluş olarak, pazar günü kapanmaya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararımız ya da görüş birliğimiz bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan haberler doğru değildir” denildi.

“Zorunlu kapanma istihdamı ve ekonomiyi olumsuz etkiler”

Federasyon açıklamasında, mevcut teknik ve ekonomik verilerin haftanın bir günü zorunlu kapanmanın ciddi riskler barındırdığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Zorunlu kapanmanın;

Tüketici tercihlerini olumsuz etkileyeceği,

Fiyat istikrarı üzerinde baskı oluşturacağı,

Kayıtlı ekonomi açısından riskler doğuracağı,

İstihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve

Ekonomik faaliyetleri daraltacağı vurgulandı.

“Tedarik zinciri zarar görür, zayiat artar”

Açıklamada ayrıca, pazar günü kapanma uygulamasının özellikle gıda sektöründe tedarik zincirinde kırılmalara neden olacağı belirtildi. Sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesinin üretimden lojistiğe kadar tüm değer zincirini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Bakanlığın tutumu merak ediliyor

Perakende sektöründe pazar günü kapanma tartışmaları sürerken, gözler Ticaret Bakanlığı’nın atacağı olası adımlara çevrildi. TAMPF ise bu konuda net bir duruş sergileyerek, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığını ve federasyonun bu görüşün tam karşısında yer aldığını bir kez daha kamuoyuna duyurdu.