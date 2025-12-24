Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Ticaret Bakanlığı açıklamasında, belirlenen ücretin çalışma hayatı, üretim yapısı ve ülke ekonomisi için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

“Asgari ücret artışı tüm fiyatlara birebir yansıtılamaz”

Bakanlık açıklamasında, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyecektir. Artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır.”

Bu kapsamda, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı idari ve hukuki tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.

Denetimler ülke genelinde aralıksız sürüyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alım gücünü korumak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bakanlık koordinasyonunda;

Tarım ve Orman Bakanlığı

İl Ticaret Müdürlükleri

İl Tarım Müdürlükleri

ekiplerinin ülke genelinde sahada aktif olarak görev yaptığı belirtildi. Ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlara çağrı: Bildirimler titizlikle inceleniyor

Açıklamada, vatandaşların haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı’nın resmi bildirim kanallarına başvurmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiği ve gerekli durumlarda güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır idari para cezalarının uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık açıklaması, şu net mesajla sona erdi: