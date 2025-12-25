Perakende ve esnaf temsilcileri, pazar tatili uygulaması konusunda ortak mutabakata vardı. Sektör temsilcileri, düzenlemenin hayata geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan nihai adımı bekliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde düzenlenen “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı çalıştayda, pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması yönünde ortak görüş benimsendi. Çalıştaya kamu kurumları, akademisyenler, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

“Aileyi ve Çalışanı Korumaya Yönelik Bir Adım”

Çalıştayda konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörü açısından kritik bir sürece girildiğini belirterek, Avrupa’da birçok ülkede uygulanan pazar tatili modelinin Türkiye için de değerlendirildiğini söyledi. Düzgün, “Bu konu sadece bir tatil meselesi değil; aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği cazip hale getirme ve sürdürülebilir istihdam oluşturma meselesidir. Artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini bekliyoruz” dedi.

“Sosyal Hayat ve Verimlilik Artar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise zincir marketlerdeki pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve vakit geçirme hakkını ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Baran, “Çalışanların sosyal hayatını koruyan bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği hem de toplumsal refahı artıracaktır. Bu düzenleme ekonomik olduğu kadar sosyal bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Küçük Esnafa Destek Vurgusu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de pazar tatilinin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakanlık: Düzenleme Mümkün

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha önce yaptığı açıklamada, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifiyle belirlenebileceğini ifade etmişti. Bakanlığa henüz resmi bir teklif iletilmediğini belirten Bolat, buna rağmen pazar tatili düzenlemesinin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu vurgulamıştı.

Sektör temsilcileri pazar tatili uygulamasını desteklerken, vatandaşların bu düzenlemeye nasıl yaklaşacağı ise zamanla netlik kazanacak. Tartışmanın önümüzdeki günlerde kamuoyunda daha geniş yankı bulması bekleniyor.