MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmayı Derinleştirdi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile MASAK analizleri esas alındı. Yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Söz konusu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Yazılım ve IT Personelinin Rolü Mercek Altında

Soruşturma dosyasında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı kaydedildi.

Bu kişilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden finansal yönlendirme mekanizmaları kurarak “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Şüphelilerin örgüt içindeki operasyonel, idari ve teknik rolleri, finansal akışların gizlenmesi ve elektronik para hesaplarının yönetimine ilişkin faaliyetleri nedeniyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince;

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulandı.

Arama ve El Koyma İşlemleri Yapıldı

Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların; örgüt içi görev dağılımının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.