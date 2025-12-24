İnfaz İndirimi Düzenlemesi Yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 10. maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen hükümlüler, belirli şartları taşımaları halinde üç yıl erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestlikten yararlanma hakkı elde edecek.

Yeni düzenleme, ceza infaz sisteminde esneklik sağlanmasını ve cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasını hedefliyor.

Deprem Suçları Kapsam Dışı Bırakıldı

Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında yapılan değişiklikle, deprem suçları infaz indirimi kapsamı dışında tutuldu. Bu kapsamda, afet dönemlerinde işlenen ve kamuoyunda büyük tepki çeken suçlardan hüküm giyenler, erken infaz ve denetimli serbestlik uygulamasından yararlanamayacak.

Yetkililer, bu istisnanın toplumsal adalet duygusunun korunması amacıyla getirildiğini vurguladı.

Kimler Yararlanabilecek?

Düzenleme kapsamında infaz indiriminden yararlanabilecek kişiler şu şekilde özetleniyor:

31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olanlar

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşıyan hükümlüler

Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanabilecek durumda olanlar

Deprem suçları ve kapsam dışı bırakılan diğer suçlardan hükümlü olmayanlar

11. Yargı Paketi ile Ne Amaçlanıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi ile;

Ceza infaz sisteminin daha etkin hale getirilmesi

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Cezaevlerindeki doluluk oranının düşürülmesi

Toplumsal adalet ve caydırıcılığın dengelenmesi

amaçlanıyor.

Yasalaşan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.