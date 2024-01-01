Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha doğdu” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılda doğan ilk bebeğin Muhammet Talha olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’da yeni yılda ‘Umut’ ve ‘Lina’ dünyaya geldi

Diyarbakır’da yeni yılda “Umut” ve “Lina” isimli bebekler dünyaya geldi.

2024’te geçerken Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Hayat Asar, 7’nci çocuğu olan Lina’yı, Çiğdem Kaya ise 2’nci çocuğu olan Umut’u yeni yılın ilk dakikalarında kucağına aldı. Anneleri tebrik eden İlk Sağlık Müdür Dr. Hakan Pamukçu, bebeklere altın taktı. Hastanede gazetecilere açıklamada bulunan Dr. Pamukçu, 2024 yılında doğan iki bebeği ziyaret ettiklerini söyledi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan 2024 yılının ilk bebeklerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının ilk bebeklerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Yeni doğan bebeklerin aileleri ile sohbet eden Bakan Göktaş, doğum yapan annelerin sağlık durumları ve bebekler hakkında, hastanenin sağlık personelinden bilgi aldı. Bakan Göktaş, bebekler için sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Kocaeli’de 2024’ün ilk bebeği ‘Aybike’ oldu

Kocaeli’de 2024 yılının ilk bebeği ‘Aybike’ dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aileyi sosyal medyadan hesabından tebrik etti.

2024 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen ilk bebek Şule ve Mustafa Örengül çiftinin kız bebekleri Aybike oldu. Çiftin ikinci bebeği olan Aybike, 3 kilogram 310 gram ağırlığında 5 santimetre boyunda doğdu. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan bebeğini kucağına alan anne, unutulmaz anlar yaşadı. Yaşadığı duyguları kelimelerle tarif edemediğini söyleyen anne Örengül, “Çok mutluyum sağlıklı bir şekilde bebeğimizi dünyaya getirdik. Gerek hastane çalışanları olsun gerekse doktorumuz, ebelerimize ve hemşerilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Düzce’de yılın ilk bebeği saat 01.10’da dünyaya geldi

Düzce’de yılın ilk bebeği saatler 01.10’u gösterdiğinde sezaryan ile dünyaya geldi.

Tüm dünya da düzenlenen etkinliklerle kutlanan 2024 yılının gelişiyle birlikte yeni yılda doğan bebekler de hayata merhaba dedi. Düzce'de 2024 yılının ilk bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Merkezi’nde saatler 01.10’u gösterdiğinde dünyaya geldi. Kendileri için bebeğin sürpriz şekilde dünyaya geldiğini belirten Baba Ercan Dinç, “Beneğin dünyaya gelişi bizim için de sürpriz oldu. Normalde doğuma daha vardı. Yeni yıl başında bize sürpriz yaptı. Eşim bana sabah uyandığımızda bebeğin doğacağını söylemişti. Hatta doğmuş olarak görmüştü. Hayalimiz gerçek oldu. Yani beklemediğimiz anda olmuş oldu. Erkek ismini de belirledik. Eymen Utku ismimi koyduk” şeklinde konuştu.

1 kilo 975 gram dünyaya gelen minik Eymen Utku’nun sağlık durumunda ise herhangi bir sorun bulunmuyor.

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı

Gaziantep'te 2024 yılının ilk bebeği yakın zamanda hizmete giren Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeği Mustafa Yıldız'ın ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında 2024 yılının coşkusu yaşanırken, pek çok kentte de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerine açtı. Gaziantep'te ise 2024 yılının ilk bebeği yakın zamanda hizmete giren Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Fatma-Cemal çiftinin bebeği Mustafa Yıldız'ın ilk ziyaretçisi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Mustafa bebeğe yarım altın takan Tahmazoğlu, bebeğin ailesini de tebrik ederek hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.

Bingöl’de yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği doğdu

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2023 yılının son bebeği ile 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Bingöl’de 2023 yılının son bebeği “Kerem” ile 2024 yılının ilk bebeği “Hatice” dünyaya geldi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, “2023 yılının son bebeği Kerem bebeği ziyaret ettik, 2024 yılının ilk bebeği Hatice bebeği de ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı uzun ömürleri olsun” dedi.

Vali Usta’ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve sağlık personeli de eşlik etti.

Kozan'da 2024'ün ilk bebeği Abdülhamit annesinin doğum gününde doğdu

Adana’nın Kozan ilçesinde 2024'ün ilk bebeği Abdülhamit, annesi Hatice Kekeç’in doğum gününde dünyaya geldi.

Kozan Devlet Hastanesi’nde 2024 yılının ilk bebeği, Hatice ve Yusuf Kekeç çiftinin dördüncü çocukları olan Abdülhamit oldu. Minik Abdülhamit, annesi Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya geldi. Akşam saat 20.00’de hastaneye gelen anne Hatice Kekeç, saat 00.15'de 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Hatice Kekeç, "Bugün hem doğum günüm hem de oğlumun doğum günü. Bu benim için çok özel bir gün. Allah'a şükürler olsun. Oğlum Abdülhamit sağlıklı ve sıhhatli olsun. Çok heyecanlıydım. Doktorum ve hemşireler çok yardımcı oldular. Oğlumun doğumunu sağ salim gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Doktor Hüseyin Kunter, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendilerinin de mutlu olduklarını ifade etti.

Kırıkkale'de 2023 yılının son bebekleri dünyaya geldi: Biri anne kucağında, diğeri kuvözde yeni yıla girdi

Kırıkkale'de 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeklerden Mehmet Efe kuvözde, Yiğit Efe ise anne kucağında yeni yıla girdi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 2023 yılının son saatlerinde dünyaya gelen bebeğe Yiğit Efe ismi verildi. Zeynep Nur (23) ve Kamil Gençer (23) çiftinin yılın son saatlerinde bir erkek çocuğu oldu. 3 kilogram 200 ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Nur Gençer, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti. Normal doğum yapan Gençer, "Çok mutluyuz, valimiz ve belediye başkanımız geldi. Bebeğimizin sağlık durumuz çok şükür iyi. 3 kilo 200 gram ağırlığında. Şuan hiçbir sorun yok. İsmini 'Yiğit Efe' olarak verdik. Yeni yılın herkese sağlıklı ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Saadet (32) ve Fatih Karadoğan (27) çiftinin bebeği Mehmet Efe de yılın son saatlerinde dünyaya gözünü açtı. Sezaryen doğumla 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Saadet Karadoğan, anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarılık sebebiyle bebeğini kuvöze alındığını belirten anne Karadoğan, "Çok mutluyum yıl başına denk geldi. Çocuğuma kendi doktorumun ismini verdim. Sarılık sebebiyle bebeğim kuvöze alındı. Buradaki bütün personele teşekkür ediyorum. Benimle çok iyi ilgilendiler" ifadesini kullandı.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni doğan iki bebeğe altın taktı, hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Konya’da 2024’ün ilk bebeği Amine bebek oldu

Konya’da 2024 yılının ilk bebeği 3 kilo 750 gram olarak dünyaya gelen “Amine” bebek oldu.

Konya’da Kezban ve Halil İbrahim Uyanık çifti, üçüncü çocukları olan Amine bebeğe 2024 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Amine bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.01'de normal doğumla 3 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya geldi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Amine bebeği ve ailesini ziyaret ederek, aileye hediye verdi.

Kars’ta yeni yılda 5 bebek dünyaya gözlerini açtı

Kars’ta yeni yılın ilk dakikalarında 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 bebek dünyaya gözlerini açtı. Vali Ziya Polat, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde yeni yılın ilk dakikalarında 5 bebek dünyaya geldi. Vali Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi ziyaret ederek, hastanede bulunan hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, daha sonra doğum ünitesine gelerek, yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle görüştü. Ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve çeşitli hediyeler veren Vali Polat, bebeklere de altın taktı. Vali Polat, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kayseri’de yılın ilk bebeği ‘Ceylin’ oldu

Kayseri'de 2024 yılının ilk bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğan 'Ceylin' oldu.

Yeni yılın ilk bebeği olan Ceylin, Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kezban ve Oğuz Alkan çiftinin ikinci bebeği olan Ceylin, normal doğum ile saat 00.02’de dünyaya geldi. Aileyi ziyaret ederek tebrik eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ertuğrul Keklik, “Kayseri’nin ilk bebeğine, yeni yılın ilk bebeklerine, bütün vatandaşlarımıza yeni yılın kutlu olmasını, mutlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

2024 yılın ilk bebeği olan Ceylin’in gününde doğduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Karakaş Aydın ise, “Bebeğimiz Kayseri’de yeni yılın ilk bebeği. Sağlıklı, annemizin ikinci gebeliğinden olan ve gününde doğan sağlıklı bir kız bebek. Bir sıkıntımız yok. Vatana, millete hayırlı olsun. Yeni yılda herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim” dedi.