İstanbul’da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.’ye karşı “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan protokolde, tarafların karşılıklı olarak boşanmayı kabul ettiği ve evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. Bu kapsamda Buğra B., Ezgi B.’ye 550 bin TL maddi tazminat ödemeyi taahhüt etti.

Ancak davayı sıra dışı kılan nokta, protokolde kedilere ilişkin düzenlemeler oldu. Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kaldı. Kedilerin bakım masrafları ise, üç ayda bir 10 bin TL olarak belirlendi. Bu uygulama, on yıl süreyle geçerli olacak şekilde protokole yansıdı.

Konuyla ilgili hukuk uzmanları, hayvan sahipliği ve bakım masraflarının boşanma protokollerine dahil edilmesinin giderek daha yaygın hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlar, böyle bir düzenlemenin hem hayvan haklarını koruduğunu hem de taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlediğini ifade ediyor.

Bu örnek, Türkiye’de boşanma süreçlerinde “yeni nesil nafaka” kavramının sadece insanlar için değil, hayvanlar için de uygulanabileceğini gösteriyor.