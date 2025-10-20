Banka ve Borusan Next iş birliği sayesinde, ikinci el araç satın almak isteyen müşteriler, Borusan Next platformu üzerinden araçlarını seçtikten sonra Garanti BBBA mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Bu sayede kredi başvurusu, sözleşme süreci, dijital belge onayı, güvenli para transferi ve satıcı onayı gibi tüm adımlar hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabiliyor. Yakın zamanda Borusan Next mobil uygulaması üzerinden de uçtan uca dijital taşıt kredisine erişim sağlanması planlanıyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İkinci el araç alımlarında uçtan uca dijital taşıt kredisi çözümüyle müşterilerimizin zamandan ve mekândan bağımsız olarak hızlı, güvenilir ve kolay bir finansman deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Bu iş birliği, yeni nesil ikinci el taşıt finansmanı deneyimini somutlaştıran önemli bir adım” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise, “Borusan Next markamızla ikinci el otomotiv pazarında müşterilerimize hız, güven ve şeffaflık sunmayı amaçlıyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kullanıcılar, ilan detayına girdikten sonra kimlik numaralarıyla Garanti BBVA mobil uygulamasına yönlendirilerek kredi başvurularını kolayca tamamlayabiliyor. Kredinin onaylanmasının ardından noter ve tescil işlemleri de aynı akış içerisinde güvenle sonuçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dijital çözüm, ikinci el otomobil alım süreçlerinde hem kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hem de müşterilere hızlı ve güvenli bir finansman seçeneği sunmayı amaçlıyor.