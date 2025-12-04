“Teknoloji faydalı ancak kötü kullanım büyük zararlara yol açıyor”

Yapay zekânın pek çok alanda insan hayatına kolaylık sağladığını hatırlatan Başvaiz Bölükbaşı, teknolojinin yanlış amaçlarla kullanılmasının ise büyük bir ahlaki sorun doğurduğunu söyledi. İnsanların fotoğrafları kullanılarak oluşturulan modellemelerin, sahte videoların ve manipülatif paylaşımların toplumda güven kaybına neden olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, bu tür içeriklerin hem hukuki hem de dini açıdan ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“Dürüstlük İslam’ın en temel ilkelerindendir”

Açıklamasında doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çeken Bölükbaşı şöyle konuştu:

“İslam’da dürüstlük, bütün davranışların temelini oluşturur. Peygamber Efendimiz’in en büyük vasfı güvenilir olmasıydı. Dolayısıyla bir Müslüman’ın hayatının her alanında doğruluk ve dürüstlüğü esas alması gerekir. Bir kişinin onurunu, haysiyetini zedeleyen her davranış gibi, yapay zekâyla sahte ve yanıltıcı içerik üretmek de asla caiz değildir.”

“Bu tür içerikler sahtekârlıktır, dini açıdan kabul edilemez”

Başvaiz Bölükbaşı, yapay zekâyla üretilen yanlış içeriklerin dini açıdan açıkça “sahtekârlık” kategorisine girdiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tarz çalışmaların İslam’ın dürüstlük ilkesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Yalan, iftira veya yanıltıcı bilgiler üretmek nasıl haramsa, yapay zekâyı kullanarak benzer içerikler üretmek de aynı şekilde haramdır, caiz değildir.”

Bölükbaşı, müftülüğe gelen bir vatandaşın iş arkadaşı tarafından yapay zekâ destekli bir içerikle mağdur edildiğini belirterek yaşanan olayın incelendiğini ve içeriğin bir bölümünün doğru, ancak bir kısmının fetvaya uygun olmayan şekilde manipüle edildiğinin tespit edildiğini aktardı.