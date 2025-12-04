Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın talimatıyla uygulanacak yeni düzenleme kapsamında, Trafik Yoğunluğu Ücreti (Congestion Charge) 15 sterlinden 18 sterline yükseltilecek. Böylece 2020 yılından bu yana ilk kez ücrette artışa gidilmiş olacak.

Londra İçin Ulaşım Kurumu’nun (TFL) yaptığı açıklamaya göre, zam yapılmaması halinde şehir merkezindeki trafik hacminde ciddi artış yaşanabileceği belirtilirken, düzenlemenin amaçları arasında gereksiz araç kullanımını azaltmak, trafik akışını iyileştirmek ve ekonomik kayıplara yol açan gecikmelerin önüne geçmek yer alıyor.

Elektrikli Araçlara Muafiyet Sona Eriyor

Yeni yıl ile birlikte elektrikli araç sürücüleri için de önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Mevcut uygulamada ücretten muaf tutulan elektrikli araçlar, 2026 itibarıyla ilk kez Trafik Yoğunluğu Ücreti’ni ödemek zorunda kalacak.

Elektrikli araç sahipleri, otomatik ödeme sistemi “Auto Pay”e kayıt yaptırmaları halinde günlük ücret üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Auto Pay’e kayıtlı elektrikli minibüsler, ağır yük araçları ve dört tekerlekli bisikletlerde ise indirim oranı %50 olarak uygulanacak. Elektrikli araçların şehirde yaygınlaşması beklenerek bu indirimlerin 2030 yılına kadar yarıya düşürülmesi planlanıyor.

Bölge Sakinlerine Uygulanan İndirim Devam Ediyor

Trafik Yoğunluğu Ücreti bölgesinde ikamet edenlere tanınan %90 indirim ise yürürlükte kalacak. Ancak Mart 2027 sonrası yapılacak yeni başvurularda bu indirim sadece elektrikli araç sahiplerine verilecek. Engelli bireylere ve düşük gelirli ailelere yönelik destek programlarının da süreceği açıklandı.

2 Ocak 2026’da Yürürlüğe Giriyor

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı, hava kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi hedefleyen düzenlemenin 2 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Trafik Yoğunluğu Ücreti Nedir?

Trafik Yoğunluğu Ücreti, hafta içi 07.00–18.00, hafta sonu ise 12.00–18.00 saatleri arasında Londra merkezindeki yoğun trafik bölgelerinde araç kullanan sürücülerden alınan bir ödeme. Ayrıca, aracın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (ULEZ) standartlarını karşılamaması durumunda sürücüler ULEZ ücretini de ödemekle yükümlü.