Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yeni evlenecek çiftlerin yükünü hafifletmek, aile kurma sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla bu adımı attık. Gençlerimizin hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kampanyaya Katılan Markalar ve İndirim Oranları

Kampanya çerçevesinde öne çıkan bazı indirimler şöyle:

VESTEL : Seçili ürünlerde net %30 indirim

ARÇELİK ve BEKO : Her bir ürün için 5.000 TL indirim

HEPSİBURADA : 30.000 TL üzeri alışverişlerde %10 indirim

FAKİR : Tüm indirimlere ek %35 indirim

HATEMOĞLU : Tüm ürünlerde net %35 indirim

ENGLISH HOME ve KÜTAHYA PORSELEN : Seçili ürünlerde ek %20 indirim

KARACA : Seçili ürünlerde ek %15 indirim

DOĞTAŞ, İSTİKBAL, BELLONA, MONDİHOME, LOVA YATAK, KELEBEK : Seçili ürünlerde ek %10 indirim Türkiye ile ABD Arasında Yüksek Düzeyli Savunma Görüşmesi!

MODALİFE : Ek %5 indirim

ADORE : Ek %7 indirim

DAMAT - TWEEN : Seçili ürünlerde ek %15 indirim

KİP : Tüm ürünlerde %30 indirim

TÜMBİR: Seçili ürünlerde ek %20 indirim

İndirimden Kimler Faydalanabilecek?

Çeyiz desteği kampanyasından yeni evlenen veya evlilik hazırlığında olan çiftler faydalanabilecek. Detaylı başvuru koşulları ve geçerli ürün listeleri, firmaların resmi web siteleri ve satış noktalarından öğrenilebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilerleyen dönemlerde kampanyaya yeni markaların da dahil olabileceğini belirterek, desteklerin genişletilerek süreceğini açıkladı.