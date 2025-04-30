Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yeni evlenecek çiftlerin yükünü hafifletmek, aile kurma sürecinde ekonomik destek sağlamak amacıyla bu adımı attık. Gençlerimizin hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kampanyaya Katılan Markalar ve İndirim Oranları
Kampanya çerçevesinde öne çıkan bazı indirimler şöyle:
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VESTEL: Seçili ürünlerde net %30 indirim
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ARÇELİK ve BEKO: Her bir ürün için 5.000 TL indirim
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HEPSİBURADA: 30.000 TL üzeri alışverişlerde %10 indirim
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FAKİR: Tüm indirimlere ek %35 indirim
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HATEMOĞLU: Tüm ürünlerde net %35 indirim
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ENGLISH HOME ve KÜTAHYA PORSELEN: Seçili ürünlerde ek %20 indirim
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KARACA: Seçili ürünlerde ek %15 indirim
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DOĞTAŞ, İSTİKBAL, BELLONA, MONDİHOME, LOVA YATAK, KELEBEK: Seçili ürünlerde ek %10 indirim
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MODALİFE: Ek %5 indirim
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ADORE: Ek %7 indirim
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DAMAT - TWEEN: Seçili ürünlerde ek %15 indirim
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KİP: Tüm ürünlerde %30 indirim
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TÜMBİR: Seçili ürünlerde ek %20 indirim
İndirimden Kimler Faydalanabilecek?
Çeyiz desteği kampanyasından yeni evlenen veya evlilik hazırlığında olan çiftler faydalanabilecek. Detaylı başvuru koşulları ve geçerli ürün listeleri, firmaların resmi web siteleri ve satış noktalarından öğrenilebilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilerleyen dönemlerde kampanyaya yeni markaların da dahil olabileceğini belirterek, desteklerin genişletilerek süreceğini açıkladı.