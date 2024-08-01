Günümüzdeki yönetim yaklaşımları; geçmişte başarılı olan modelleri örnek alırsa başarı daha hızı elde edilecektir. Okuduğum kitapların çoğunu seçerken dikkat ettiğim en önemli konu; önceki başarılı yönetim ve ekonomik modellerden günümüze uyacak kodları yakalayarak iş hayatıma katkı sağlamaktır.

Bilgisel zenginliğin; sabit düşünce ve duygulara yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Başucu kitaplarımdan olan Marcus Aurelieus’un yazdığı “Kendime Düşünceler”; stoacı felsefenin etkisinde kalarak, kişinin kendi kendine yaptığı vicdan muhasebesi, yetkinliğe varmak için harcadığı çaba, dünyanın gelip geçiciliği üstüne yazılan ahlâk, siyaset ve yönetim konusunda kıymetli bir eserdir. Bir önceki cümlemde bahsettiğim stoacılar; iyi bir yaşamın temelini içsel erdem, kişisel kontrol, kabullenme ve doğru değerlendirme üzerine inşa ederler. İki önemli konu vardır; kişisel kontrol ve sorumluluk. Stoacılar, sadece kişisel kontrol altındaki şeylere odaklanmanın önemini vurgularlar. Yönetimde başarılı olmanın kritik çözümü de aslında bu odaklanmada saklıdır.

Aurelieus’un Hayatı

Marcus Aurelieus; MS 121 yılında Roma’da doğdu. Asıl adı Marcus Annius Verus’tur. Roma İmparatorluğu’nun Altın Çağı’nın simgesi oldu. 17 yaşında geleceğin ortak imparatoru olarak seçilse de tahta çıkması 40 yaşını buldu. 161-180 yılları arasında Roma imparatoru olarak görev yapan hükümdar, “filozof imparator” unvanıyla anılan, en büyük stoacı düşünürlerden biridir. Genç yaşlarda Sofist Atticus ve Fronto’dan dersler almış. Epiktetos düşüncesinden etkilenmiş ve böylece felsefeye ilgi duymaya başlamıştır. Pers İmparatorluğu ve Germen kabileleriyle yaptığı savaşlar ve Tuna Nehri’ni aşmasıyla bir hükümdar olarak da tüm dünyada tanınmıştır. Beş iyi imparatordan sonuncusu olan Aurelius, yaşamının büyük çoğunluğunu savaşarak geçirse de eşitlik, özgürlük, doğa ve insan kavramlarına derinlemesine kafa yormuş Roma’nın hem kendisinden önceki hükümdarlarını hem de kendi hükümdarlığını sorgulayıcı şekilde ele almıştır. Marcus Aurelius 17 Mart 180 tarihinde Tuna Nehri yakınlarındaki ayaklanmaların son bulmaması üzerine çıktığı seferde halefi Commodus kendisine eşlik ederken Vindobona’da (günümüzde Viyana) geçirdiği hastalık sebebiyle hastalığının 7. gününde ölmüştür. Stoacı filozof Marcus Aurelius, ölüme bakış açısını şu şekilde açıklar: “Ölüm, korkulacak bir şey değildir. Tam tersine sevinçle karşılanacak bir şeydir. Ölüm, doğadan gelir ve dönüşür. Yaşadığımız tüm olgunlaşma süreçleri gibi yaşamın bir parçasıdır.” “Kendime Düşünceler” kitabının ilk sayfası; Marcus’un vermek istediği mesajların özünü oluşturmaktadır. İlk sözleri şöyledir: “Dedem Versus’tan karakter ve özdenetimi. Babam’dan doğruluk ve mertliği. Annem’den Yaratıcı’ya hürmeti, yanlış olanı değil yapmayı düşünmekten bile sakınmam gerektiğini ve sâde yaşam sürerek mutluluğa ulaşacağımı öğrendim.”

Marcus Aurelius Sözleri

Aurelius’un insanî değerlerle ilgili birkaç sözünü şöyle sıralayabiliriz: “Mutlu bir yaşam için çok az şey gerekir. Hepsi de içinizde, düşünme şeklinizde gizlidir.” “Eğer bir dış etken sizi üzerse, duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur. Onu da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır.” “Dünyadaki hiçbir çıkar, verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez.