Üç aylık yaz arası sona erdi. Öğrenciler okul sıralarına geri döndü, maraton başladı. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftası geride kaldı. 11 Eylül itibariyle tüm kademeler için ilk ders zili çaldı.

Yıllardır süren ücretsiz ders kitapları öğrencileri karşıladı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gereken tüm tedbirler alındı. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen ders başı yaptı.

2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım'da başlayacak ve ilk karneler de 19 Ocak Cuma günü verilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline 'merhaba' diyecek.

Sınıf tekrarı geri geldi

MEB, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bazı değişikliklere gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.