Sendikal eylem Anayasa güvencesinde

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Eğitim-Sen’in aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilen toplu eylemlerin Anayasa’nın 51. maddesi kapsamında sendikal faaliyet olduğuna dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, sendika kararına dayanarak yapılan eylemler nedeniyle disiplin cezası verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi.

Öğle arası nöbet nedeniyle disiplin cezası verilmişti

Karara konu olayda, tam gün eğitim yapan bir okulda görevli öğretmen, üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda öğle arası nöbet görevini yerine getirmedi. Bu gerekçeyle hakkında disiplin soruşturması açılan öğretmene kınama cezası verildi.

İlk derece mahkemesi ve bölge idare mahkemesi, verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu kararları sendika hakkının ihlali olarak nitelendirdi.

AYM: Dinlenme ve insani ihtiyaçlar göz ardı edilemez

Yüksek Mahkeme kararında, öğretmenlerin dinlenme, beslenme ve ibadet gibi temel insani ihtiyaçlarının dikkate alınmadan verilen kesintisiz nöbet görevinin, sendikal eylemin meşru gerekçesini oluşturduğunu vurguladı.

Disiplin cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı belirtilen kararda, idarenin ve yargı mercilerinin sendika kararının gerekçelerini değerlendirmeden ceza vermesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.

Türk Eğitim-Sen: Mücadelemiz bir kez daha haklı bulundu

Konuya ilişkin Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, kamu çalışanlarının sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirdikleri toplu eylemler nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya bırakılmalarının hukuka aykırı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Eğitim-Sen’in, üyelerinin insan onuruna yakışır çalışma şartları ve sendikal haklarının korunması yönündeki mücadelesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha haklı bulunmuştur.”

Emsal karar niteliği taşıyor

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, özellikle öğretmenler, kamu çalışanları ve sendikal haklar açısından emsal teşkil ediyor. Karar, sendika kararıyla yapılan toplu eylemlerin disiplin cezasına konu edilemeyeceğini net şekilde ortaya koyuyor.