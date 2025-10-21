Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki düşüş ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altının yeniden “güvenli liman” haline gelmesine neden oldu. Uzmanlara göre, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler ile Amerika’daki ekonomik sorunlar, altın fiyatlarının hızlı yükselmesinde etkili oldu.

Küçük Gram Altınlara Talep Arttı

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, düğün ve yatırım alışkanlıklarını da değiştirdi. Çeyrek altının 10 bin liraya yaklaşması, vatandaşları yarım gram, 1 gram ve 22 ayar takılara yöneltti. Gram altının ortalama 6 bin lira seviyelerine çıkması, küçük gram altınları daha cazip hale getirdi.

Dövize İlgi Azaldı, Altın Öne Çıktı

Uzmanlar, dövizde son bir yıldır ciddi bir artış yaşanmadığına dikkat çekiyor. Dolar ve euroya talebin azaldığı, yatırımcıların birikimlerini altına çevirdiği ifade ediliyor. Altının hem yatırım hem de güven unsuru olarak yeniden ön plana çıktığı belirtiliyor.

Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 5.862,70 TL * Çeyrek altın satış fiyatı: 10.209,00 TL * Yarım altın satış fiyatı: 20.418,00 TL * Tam altın satış fiyatı: 40.218,65 TL * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.649,00 TL * Gremse altın satış fiyatı: 100.855,04 TL * Ons altın satış fiyatı: 4.344,75 dolar

Kısa Vadede Dalgalanma, Uzun Vadede Kazanç

Son bir ayda altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekici. Bir kilogram altının fiyatı bir ay içinde 4 milyon liradan 6 milyon 100 bin liraya çıktı. Bu da gram başına bin ila bin 200 lira arasında artış anlamına geliyor.

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunun altını çiziyor.

“Panik Yapılmamalı” Uyarısı

Kuyumculuk sektöründeki uzmanlar, yatırımcılara panik satışlarından kaçınmaları çağrısında bulunuyor. Altının dünya genelinde hem devletler hem de yatırımcılar için en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ettiğini vurguluyor.