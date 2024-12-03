Soruşturma, Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporları ve toplanan deliller ışığında, dernek yöneticilerinin mal edinerek haksız kazanç sağladığını ortaya koydu. Dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Savcılık sorgularının ardından, Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli dükkânın sahibi Ertan I., 'görevi kötüye kullanma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.