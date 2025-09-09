Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının, başkaları adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağladıkları ve bahis sitelerine entegre panel sistemleri kurdukları belirlendi.

Lüks rezidanslarda faaliyet gösteren söz konusu yasadışı finans evlerinde yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin 5 milyar TL’lik işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi. Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüphelinin yakalanması hedeflendi.

Yetkililer, operasyon sırasında yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 ayrı finans evinin de belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği ve yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Bu haber, yasa dışı bahis ve finansal dolandırıcılık alanında yürütülen önemli bir operasyonun ilk bulgularını yansıtıyor.