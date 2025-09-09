Karadeniz Bölgesinde bu yıl fındık üretimine büyük zararlar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yöre halkı tarımsal ilaçlama ile sonuç alınamayınca kendisi farklı çözümler üretmeye başladı. Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde kokarca istilasına karşı iki üretici farklı bir yöntem denedi. Tanesine bin lira civarında bir para ödedikleri ultraviyole ışık saçan elektrikli sinek öldürücüyü evlerine kuran vatandaşlar binlerce kokarcayı yok etmeyi başardı.

Araklı ilçesi Yeşilce ve Özgen Mahallelerinde yaşayan Adem Soytürk ile Ruşen Özderya isimli üreticiler ultraviyole ışık sistemiyle çalışan elektrikli sinek öldürücü cihazının sinekler üzerinde başarılı olması nedeniyle bunu kokarcaya karşı da denemek istedi. Yapılan denemede cihazı alarak evlerinin dışına yerleştiren Soytürk ve Özderya cihazın kokarcaları kendilerine çekmesi üzerine binlercesinin bir gecede öldüğünü gördü. Araklılı fındık üreticileri, ışığa gelen kokarcalarının binlercesinin öldüğünü ve bu yöntemi herkesin denemesi gerektiğini belirttiler.