Kamulaştırma davalarında vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyetlere ilişkin önemli bir karar Yargıtay’dan çıktı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde enerji nakil hattı nedeniyle yapılan kamulaştırma işlemine açılan davada, Yargıtay, kamulaştırma bedeline yalnızca yasal faiz uygulanmasının mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat İbrahim Çınar’ın takip ettiği dosyada, Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi kamulaştırma bedeline sadece yasal faiz işletilmesine hükmetmiş, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi ise bu kararı “kesin” nitelikte değerlendirmişti. Bunun üzerine dosya temyiz yoluyla Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay: En yüksek kamu faizi uygulanmalı

Dosyayı inceleyen Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kesinlik kararını kaldırarak önemli bir içtihat değişikliğine imza attı. Yüksek Mahkeme, kamulaştırma bedellerinde yasal faiz yerine, kamu alacaklarında uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerektiğine hükmetti. Yerel mahkeme kararı bu doğrultuda düzeltilerek onandı.

Vatandaşın mülkiyet hakkı vurgusu

Kararın, kamulaştırma sürecinde yaşanan uzun yargılama ve ödeme gecikmeleri nedeniyle oluşan maddi kayıpların önüne geçmesi açısından kritik olduğu belirtiliyor. Hukuk çevreleri, kararın Türkiye genelinde açılacak benzer kamulaştırma davaları için emsal teşkil edeceğine dikkat çekiyor.

Avukat İbrahim Çınar, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bu karar yalnızca müvekkilimiz için değil, kamulaştırma süreci yaşayan tüm vatandaşlar için son derece önemlidir. Yargıtay, kamulaştırma bedellerine her zaman itiraz edilebileceğini ve idarenin gecikmesinden doğan zararın en yüksek kamu faiziyle telafi edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Çınar ayrıca kamulaştırmanın bir idari işlem olduğunu ancak bu süreçte mülkiyet hakkının korunmasının esas olduğunu vurgulayarak, vatandaşların hak kaybı yaşamaması için hukuki mücadelenin süreceğini belirtti.

Enerji nakil hattı nedeniyle irtifak kamulaştırması

Emsal karara konu olan davanın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, vatandaşlara ait tarım arazilerinden geçirilen enerji nakil hattı kapsamında yapılan irtifak hakkı kamulaştırmasına ilişkin olduğu bildirildi.