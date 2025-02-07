Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, nafakanın süreli hale getirilmesinin boşanmış çiftler arasındaki tartışmaları ve hukuki anlaşmazlıkları azaltacağını savundu. Aksoy, "Şu andaki Strateji Belgesi'ne dair aldığımız bilgiler; nafakanın 1, 3, 6 yıl gibi sürelerle sınırlandırılması yönünde. Bu durum, taraflar arasındaki bağı kopararak, huzurun sağlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Süresiz Nafaka Adaletsiz mi?

Mevcut uygulamada, nafaka alan kişinin yeniden evlenmemesi veya ekonomik olarak bağımsız hale gelmemesi durumunda süresiz nafaka hakkı bulunuyor. Aksoy, bu durumun boşanan çiftler arasında yıllar süren hukuki ve ekonomik anlaşmazlıklara yol açtığını belirterek, "Çok kısa süreli evlilikler bile ömür boyu nafaka ödeme yükümlülüğü doğurabiliyor. Bu, insanlar için büyük bir stres kaynağı ve adaletsizlik" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Devlet Desteği Alabilecek mi?

Nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılması halinde kadınların mağdur olup olmayacağı da tartışma konusu oldu. Aksoy, ihtiyaç sahibi kadınların devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, maddi durumu yetersiz kadınlara destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da bu süreçte devreye girerek, iş bulamayan kadınlara ek destekler sunması gerekiyor” dedi.

Nafaka Ödeyemeyenlere Hapis Cezası İnsan Haklarına Aykırı mı?

Aksoy, nafaka ödeyemeyen kişilerin hapis cezasına çarptırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu. "Maddi durumu elverişli olmayan bir kişi nafaka ödeyemediğinde icra ceza davası açılabiliyor ve bu durum hapis cezasına yol açabiliyor. Ancak, Avrupa Sözleşmesi'nin 4. Protokolü'ne göre hiçbir birey maddi borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Mevcut uygulama insan hakları ihlaline sebep olan bir nitelik taşıyor" dedi.

Yeni düzenlemenin detayları ve süresiz nafakanın tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.