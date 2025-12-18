İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında bazı ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendiği iddia edildi. İddialara göre, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve oyuncu İrem Sak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 Ekim’de Başlatılan Soruşturma

Başsavcılık tarafından 8 Ekim tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış isim hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Test Sonuçları Pozitif Çıkan İsimler

Yapılan ilk testlerde Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın örneklerinde uyuşturucu madde kullanımına dair izlere rastlandığı kamuoyuna yansımıştı.

Takipsizlik Kararı Verilen İsimler

Adli Tıp Kurumu’nun detaylı analizleri sonucunda test sonuçları negatif çıkan; Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında ise “takipsizlik kararı” verildi.

Öte yandan İrem Derici, Ziynet Sali, Feyza Altun ve Engin Polat’ın örneklerinde “tıbbi ilaç etken maddesi” tespit edildiği, bu nedenle bu isimlerin soruşturma listesinde yer almadığı öğrenildi.

Yeni Operasyon İddiaları

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen başka bir dosya kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı iddia edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiği öne sürülen operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.