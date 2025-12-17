Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip, soğuk algınlığı ve Kovid-19 belirtilerinin birbirine karışabildiğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Son günlerde öksürük, hapşırık ve boğaz şikâyetlerinin belirgin şekilde arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, “Şu anda çok sayıda solunum yolu enfeksiyonu dolaşımda. En çok sorulan soru ise bunun basit bir soğuk algınlığı mı, grip mi yoksa Kovid-19 mu olduğu” dedi.

“Süper grip yeni bir virüs değil”

“Süper grip” ifadesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Özkaya, bunun yeni bir virüs anlamına gelmediğini belirtti. Avrupa’da bu yıl gribin normalden daha erken başladığını söyleyen Özkaya, “Dolaşımda olan virüs influenza A(H3N2)’nin mutasyona uğramış bir versiyonu. Bazı çevrelerde ‘alt sınıf K’ olarak adlandırılsa da mevcut grip aşıları bu türe karşı etkisini sürdürüyor” diye konuştu.

Kapalı ve kalabalık alanlara dikkat

Soğuk havanın tek başına hastalık nedeni olmadığını belirten Prof. Dr. Özkaya, riskin asıl kapalı ve kalabalık ortamlarda arttığını ifade etti. “Havalar soğudukça insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Okulların açılmasıyla çocuklar, üniversite yurtlarıyla da gençler virüslerin taşınmasında önemli rol oynuyor. Ayrıca uykusuzluk ve yoğun alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatıyor” dedi.

Belirtiler nasıl ayırt edilir?

Prof. Dr. Özkaya, üç hastalık arasındaki temel farkları şu şekilde özetledi:

Soğuk algınlığı: Yavaş başlar, burun ve boğaz ön plandadır. Günlük yaşam genellikle tamamen aksatılmaz.

Grip: Aniden başlar. Yüksek ateş, kas ağrıları, şiddetli halsizlik ve kuru öksürük görülür, çoğu zaman yatak istirahati gerektirir.

Kovid-19: Grip benzeri belirtilere ek olarak tat ve koku kaybı görülebilir. Yeni varyantlarda şiddetli boğaz ağrısı ve ishal de sık rastlanır.

“Belirti varsa evde kalın”

Hastalık belirtileri yaşayan kişilere çağrıda bulunan Özkaya, “Semptomlar başladığında evde kalmak, dinlenmek ve iyileşmeye odaklanmak hem kişinin kendisi hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Şikâyetler ağırlaşıyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, grip aşısının ihmal edilmemesi, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda önlem alınmasının, yaklaşan grip dalgasına karşı en etkili korunma yolları arasında yer aldığını vurguluyor.